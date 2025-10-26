ciclismo su pista miriam vece vince la sua batteria ai mondiali e accede ai quarti di finale del keirin

Si è aperta poche ore fa l’ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025. A Santiago del Cile, nel Velodromo Peñaleolen vanno oggi in scena le ultime due sessioni della rassegna iridata, con in palio gli ultimi cinque titoli. Il day-5 si è aperto con le semifinali Sprint uomini, seguito dalle qualificazioni femminili del keirin. Andiamo a scoprire i risultati. Nella prima semifinale dello Sprint uomini, è stato il britannico Matthew Richardson a prevalere in entrambe le manche sull’australiano Leigh Hoffman. Nel secondo penultimo atto invece è stato l’olandese Harrie Lavreysen a qualificarsi, battendo in entrambi i turni Paul Nicholas di Trinidad e Tobago. 🔗 Leggi su Oasport.it

