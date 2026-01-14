Atletica Furlani in decollo nell’alto al Golden Gala | Non vedo l’ora di tornare allo Stadio Olimpico

Il 4 giugno, nello Stadio Olimpico di Roma, si svolge il Golden Gala di Atletica Leggera, con la partecipazione di Mattia Furlani. L’atleta si prepara a tornare in gara in una delle manifestazioni più importanti della stagione, manifestando entusiasmo e determinazione per questa occasione di confronto e crescita nel settore.

Roma – Ci sarà anche Mattia Furlani al Golden Gala di Atletica Leggera, il prossimo 4 giugno allo Stadio Olimpico. L'Azzurro, campione mondiale di salto in lungo e già bronzo olimpico, ha vissuto una splendida emozione nell'impianto romano quando ha messo al collo l'argento continentale del 2024. E ora non vede l'ora di tornare al Meeting della Diamond League, a cui ha partecipato già una volta. Furlani ha dichiarato: "Sono contentissimo, non vedo l'ora di tornare a saltare all'Olimpico – ha detto come riporta fidal.it – Lo scorso anno è stata un'emozione unica. Spero ci sarà un tifo caloroso come la prima volta e sarà sicuramente un'altra esperienza importante, anche in preparazione dei Campionati Europei di Birmingham".

