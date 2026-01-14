Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 si terrà giovedì 4 giugno a Roma, entrando nella quinta tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera. Tra gli atleti protagonisti, è stata annunciata la partecipazione di Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, che ha espresso entusiasmo nel tornare a competere all’Olimpico. L’evento rappresenta un’occasione importante per gli appassionati di atletica e per i protagonisti della disciplina.

Giovedì 4 giugno 2026 di terrà a Roma il Golden Gala Pietro Mennea di atletica leggera, valido per la quinta tappa della Wanda Diamond League: l’organizzazione ha annunciato quest’oggi la presenza del campione del mondo del salto in lungo maschile, Mattia Furlani, già secondo nel 2025. L’azzurro ha dichiarato all’ ANSA: “ Sono contentissimo, non vedo l’ora di tornare a saltare all’Olimpico. Lo scorso anno è stata un’emozione unica. Spero ci sarà un tifo caloroso come la prima volta e sarà sicuramente un’altra esperienza importante, anche in preparazione dei Campionati Europei di Birmingham “. Prima di quella di Furlani, era stato già annunciata la partecipazione Nadia Battocletti sui 5000 metri femminili, mentre altri nomi si aggiungeranno all’ elenco degli iscritti nelle prossime settimane: la 46ma edizione della manifestazione capitolina conferma tutto il suo prestigio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Mattia Furlani sarà presente al Golden Gala 2026: “Non vedo l’ora di tornare a saltare all’Olimpico”

