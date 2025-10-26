Atalanta Kolasinac punta la convocazione col Milan
CALCIO. Domenica 26 ottobre il difensore si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe tornare a disposizione martedì 28 alla New Balance Arena (20,45). Ballottaggi in tutti i reparti, davanti Scamacca potrebbe partire dal 1’. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
