Atalanta Kolasinac punta la convocazione col Milan

Ecodibergamo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Domenica 26 ottobre il difensore si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe tornare a disposizione martedì 28 alla New Balance Arena (20,45). Ballottaggi in tutti i reparti, davanti Scamacca potrebbe partire dal 1’. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

