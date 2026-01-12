Atalanta corsa in salita per Bellanova e Kolasinac Palladino attende Kossounou

Da ecodibergamo.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta prosegue la preparazione in vista della trasferta di Pisa. Bellanova e Kolasinac si sono allenati individualmente, rendendo incerto il loro impiego venerdì. Palladino attende anche l’esito delle condizioni di Kossounou, che potrebbe tornare a disposizione. La squadra si prepara con attenzione in vista di un match importante, monitorando attentamente gli sviluppi degli infortunati.

CALCIO. Lunedì 12 gennaio, alla ripresa, l’esterno e il difensore si sono allenati individualmente: difficile ipotizzare il rientro a Pisa, venerdì 16. Djimsiti verso il forfait, l’ivoriano dovrebbe rientrare martedì 13. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta corsa in salita per bellanova e kolasinac palladino attende kossounou

© Ecodibergamo.it - Atalanta, corsa in salita per Bellanova e Kolasinac. Palladino attende Kossounou

Leggi anche: Atalanta, riecco Kossounou e Bellanova. E c'è un altro rientro in vista

Leggi anche: Verso la Champions: Atalanta senza Scalvini, ma con Bellanova e Kossounou

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Atalanta, corsa in salita per Bellanova e Kolasinac. Palladino attende Kossounou.

atalanta corsa salita bellanovaAtalanta, corsa in salita per Bellanova e Kolasinac. Palladino attende Kossounou - Lunedì 12 gennaio, alla ripresa, Bellanova e Kolasinac si sono allenati individualmente: difficile ipotizzare il rientro a Pisa. ecodibergamo.it

Atalanta-Bruges: Pasalic protagonista, finisce 2-1. Bellanova e Kossounou infortunati - Va servita fredda la vendetta e in effetti, quando Pasalic segna di testa, a Bergamo sta soffiando un vento gelido. bergamo.corriere.it

Atalanta, Bellanova e Kossounou gettano la spugna: salteranno la Lazio - I rispettivi guai al bicipite femorale e all’adduttore li hanno costretti a lavorare nuovamente da soli sul campo giovedì 16: ... ecodibergamo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.