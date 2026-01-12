Atalanta corsa in salita per Bellanova e Kolasinac Palladino attende Kossounou

L’Atalanta prosegue la preparazione in vista della trasferta di Pisa. Bellanova e Kolasinac si sono allenati individualmente, rendendo incerto il loro impiego venerdì. Palladino attende anche l’esito delle condizioni di Kossounou, che potrebbe tornare a disposizione. La squadra si prepara con attenzione in vista di un match importante, monitorando attentamente gli sviluppi degli infortunati.

Atalanta-Bruges: Pasalic protagonista, finisce 2-1. Bellanova e Kossounou infortunati - Va servita fredda la vendetta e in effetti, quando Pasalic segna di testa, a Bergamo sta soffiando un vento gelido. bergamo.corriere.it

Atalanta, Bellanova e Kossounou gettano la spugna: salteranno la Lazio - I rispettivi guai al bicipite femorale e all’adduttore li hanno costretti a lavorare nuovamente da soli sul campo giovedì 16: ... ecodibergamo.it

Deluso ma pronto subito a rialzarsi e reagire. Con la maglia dell’ #Atalanta. La corsa di Odilon #Kossounou in #Coppa D’Africa è terminata ai quarti di finale, con la sconfitta per 3-2 contro l’ #Egitto. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

Si infiamma la corsa Champions in Serie A Il confronto tra Como, Atalanta e Bologna - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.