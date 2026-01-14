Assolto anche Damato La stoccata contro Ferragni | Cancellato in un soffio

Dopo due anni di incertezza e sofferenza, Damato si è dichiarato assolto, commentando con fermezza la vicenda che lo ha coinvolto. La sua riflessione evidenzia come spesso si parli senza conoscere i fatti, sottolineando l’importanza di valutare con attenzione le situazioni prima di formulare giudizi. Un episodio che invita a riflettere sulla necessità di rispetto e attenzione nel trattare le questioni personali e pubbliche.

"Sono stati due anni di estremo dolore, sofferenza e spaesamento. Due anni di vita in sospeso dove in troppi hanno detto tutto, spesso senza sapere niente ". Così Fabio Maria Damato, ex general manager della Tbs Crew Agency, società di management e comunicazione di Chiara Ferragni, ha commentato la sua assoluzione nel processo per truffa aggravata, che lo vedeva coinvolto insieme all'influencer. Così come Ferragni, anche Damato è uscito indenne dal procedimento iniziato a seguito del Pandoro gate e su Instagram, subito dopo la sentenza, il manager si è duramente sfogato. Le parole sui social network. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Assolto anche Damato. La stoccata contro Ferragni: "Cancellato in un soffio" Leggi anche: Caso Pandoro, assolto anche Fabio Maria Damato. La stoccata contro Chiara Ferragni: "Cancellato in un soffio" Leggi anche: Anche Fabio Maria Damato assolto, la frecciata a Chiara Ferragni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Caso Pandoro, assolto anche Fabio Maria Damato. La stoccata contro Chiara Ferragni: "Cancellato in un soffio" - L'ex braccio destro di Chiara Ferragni è stato prosciolto insieme all'influencer dall'accusa di truffa aggravata ... msn.com

Anche Fabio Maria Damato assolto, la frecciata a Chiara Ferragni - Fabio Maria Damato assolto per il Pandoro Gate: arriva la stoccata del manager all’ex amica e collaboratrice Chiara Ferragni subito dopo la sentenza ... dilei.it

Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel famoso caso del “Pandoro Gate” e delle uova di Pasqua benefiche. L’influencer era imputata (con rito abbreviato) insieme al suo ex collaboratore Fabio Maria Damato e a Franc facebook

Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata: "Grazie agli avvocati e ai miei follower". Assolti anche il suo ex braccio destro, Fabio Damato, e Francesco Cannillo, presidente del cda di Cerealitalia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.