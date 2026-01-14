Anche Fabio Maria Damato assolto la frecciata a Chiara Ferragni

Recentemente, anche Fabio Maria Damato, ex collaboratore di Chiara Ferragni, è stato assolto nel caso del Pandoro. Questa decisione si aggiunge a quella di Chiara Ferragni, che aveva affrontato le stesse accuse. L'esito del procedimento evidenzia un'evoluzione nelle indagini e nelle valutazioni giudiziarie, offrendo un quadro più chiaro sulla vicenda che ha coinvolto figure pubbliche e professionisti del settore digitale.

Non solo Chiara Ferragni: anche Fabio Maria Damato, l'ex braccio destro dell'imprenditrice digitale, è stato assolto nel famigerato caso del Pandoro. La sentenza, pronunciata dal giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, ha disposto il proscioglimento dell'ex moglie di Fedez e il suo ex collaboratore. Il reato è stato riqualificato in truffa semplice e dichiarato estinto, ponendo fine a una vicenda lunga e controversa. E Damato non ha esitato a festeggiare sui social, lanciando una una sonora stoccata alla Ferry, con la quale la collaborazione si è interrotta all'indomani dello scoppio dello scandalo.

Nel procedimento sono coinvolti anche Fabio Maria Damato, ex collaboratore di Ferragni, e Francesco Cannillo facebook

