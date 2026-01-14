Caso Pandoro assolto anche Fabio Maria Damato La stoccata contro Chiara Ferragni | Cancellato in un soffio

Dopo due anni di incertezza, Fabio Maria Damato è stato assolto nel caso Pandoro. La vicenda ha coinvolto anche Chiara Ferragni, con commenti critici e accuse infondate. Damato ha descritto il periodo come un momento di grande sofferenza e spaesamento, sottolineando come molte informazioni siano state diffuse senza fondamento. La sua assoluzione rappresenta una svolta importante nel procedimento giudiziario e nella sua vita personale.

"Sono stati due anni di estremo dolore, sofferenza e spaesamento. Due anni di vita in sospeso dove in troppi hanno detto tutto, spesso senza sapere niente ". Così Fabio Maria Damato, ex general manager della Tbs Crew Agency, società di management e comunicazione di Chiara Ferragni, ha commentato la sua assoluzione nel processo per truffa aggravata, che lo vedeva coinvolto insieme all'influencer. Così come Ferragni, anche Damato è uscito indenne dal procedimento iniziato a seguito del Pandoro gate e su Instagram, subito dopo la sentenza, il manager si è duramente sfogato. Le parole sui social network. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

