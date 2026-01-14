Caso Pandoro assolto anche Fabio Maria Damato La stoccata contro Chiara Ferragni | Cancellato in un soffio
Dopo due anni di incertezza, Fabio Maria Damato è stato assolto nel caso Pandoro. La vicenda ha coinvolto anche Chiara Ferragni, con commenti critici e accuse infondate. Damato ha descritto il periodo come un momento di grande sofferenza e spaesamento, sottolineando come molte informazioni siano state diffuse senza fondamento. La sua assoluzione rappresenta una svolta importante nel procedimento giudiziario e nella sua vita personale.
"Sono stati due anni di estremo dolore, sofferenza e spaesamento. Due anni di vita in sospeso dove in troppi hanno detto tutto, spesso senza sapere niente ". Così Fabio Maria Damato, ex general manager della Tbs Crew Agency, società di management e comunicazione di Chiara Ferragni, ha commentato la sua assoluzione nel processo per truffa aggravata, che lo vedeva coinvolto insieme all'influencer. Così come Ferragni, anche Damato è uscito indenne dal procedimento iniziato a seguito del Pandoro gate e su Instagram, subito dopo la sentenza, il manager si è duramente sfogato. Le parole sui social network. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Anche Fabio Maria Damato assolto, la frecciata a Chiara Ferragni
Leggi anche: Fabio Maria Damato ha rotto il silenzio dopo la sentenza del Pandoro gate, la frecciata a Chiara Ferragni
Caso Pandoro, assolto anche Fabio Maria Damato. La stoccata contro Chiara Ferragni: "Cancellato in un soffio" - L'ex braccio destro di Chiara Ferragni è stato prosciolto insieme all'influencer dall'accusa di truffa aggravata ... ilgiornale.it
Fabio Maria Damato assolto per il caso Pandoro: la frecciata a Chiara Ferragni dopo la sentenza - Si chiude così il Pandoro gate, il capitolo giudiziario che ha coinvolto Chiara Ferragni, finita a processo per truffa aggravata in relazione ai casi del pandoro Balocco ... ilmattino.it
Anche Fabio Maria Damato assolto, la frecciata a Chiara Ferragni - Fabio Maria Damato assolto per il Pandoro Gate: arriva la stoccata del manager all’ex amica e collaboratrice Chiara Ferragni subito dopo la sentenza ... dilei.it
L'influencer rischia fino a 1 anno e 8 mesi nel caso del Pandoro Gate. Il giudice si è ritirato in camera di consiglio. facebook
Chiara Ferragni è stata prosciolta per il caso del pandoro x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.