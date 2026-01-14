Assolta Chiara Ferragni i follower | Felici per te ora sentiti libera Silenzio da Fedez

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata nel caso Pandoro Gate. Dopo l’esito giudiziario, ha ringraziato i follower per il sostegno, sottolineando il loro affetto e vicinanza. Il silenzio di Fedez ha attirato l’attenzione, mentre l’imprenditrice digitale si prepara a ripartire con serenità. La vicenda si chiude con un messaggio di gratitudine e fiducia nel futuro.

Milano, 14 gennaio 2026 - Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata nel Pandoro Gate e fra i primi pensieri c’è stato il ringraziamento ai follower: “Chi mi vuole bene c'è sempre stato e mi è stato vicino”. I commenti sui social. E gli stessi follower non hanno tardato a far sentire la loro vicinanza all’imprenditrice. “Felice per te Chiara.. ora torna a volare ”, “Sentiti libera Sentiti libera Sentiti libera”, “Grande chiara!!!! Finalmente puoi tornare a sorridere”, “Felice per voi Chiara!!! Goditi un po' di serenità con i tuoi cari”, “Che bella notizia, finalmente un po' di pace”, “Chiara felice per te per l’esito ricevuto dalla giustizia”, “Ho appreso dell’assoluzione bella mia, ricomincia” sono alcuni dei commenti che già pochi minuti dopo la sentenza sono apparsi sul profilo Instagram di Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

