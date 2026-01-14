Pandorogate Chiara Ferragni assolta per improcedibilità L' influencere | Sono commossa grazie ai miei follower

Chiara Ferragni è stata assolta dai giudici di Milano per improcedibilità, poiché il reato contestato è stato ridimensionato a truffa semplice, non più aggravata. La decisione ha portato l’influencer a esprimere gratitudine verso i suoi follower, sottolineando il suo stato d’animo commosso. La vicenda, nota come Pandorogate, si è conclusa con questa sentenza, che ha chiarito la posizione legale dell’imprenditrice digitale.

L'imprenditrice e influencer Chiara Ferragni assolta dai giudici di Milano per improcedibilità. A Ferragni, infatti, non viene contestata l'aggravante, e il reato dunque, viene rubricato a truffa semplice, procedibile solo a querela di parte. In realtà, la querela contro l'imprenditrice era stata sporta, ma è decaduta dopo il pagamento da parte dell'influencer di risarcimenti attraverso.

Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta perché non è stata riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è assolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante di truffa aggravata contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it

Chiara Ferragni è stata assolta per il Pandoro gate - L'influencer è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata per il Pandoro gate e per le Uova di pasqua griffate Ferragni: "Siamo tutti commossi" ... dire.it

Per Chiara Ferragni è il giorno della verità. Assediata da fotografi e telecamere, è arrivata al tribunale di Milano dove il giudice si è ritirato in camera di consiglio e nel pomeriggio pronuncerà la sentenza di primo grado per il cosidetto "Pandorogate". Per l'influe facebook

#Pandorogate, #ChiaraFerragni in Tribunale per la sentenza: sono tranquilla e fiduciosa x.com

