Assemblea del Ctp9 Daniele Berardinelli assicura che l' impianto crematorio non si farà a Candia e Sappanico
Si è svolta ieri sera a Montesicuro l’assemblea del Ctp 9, con la partecipazione della presidente Elisabetta Guidi. Durante l’incontro, Daniele Berardinelli ha confermato che l’impianto crematorio previsto a Candia e Sappanico non verrà realizzato. La riunione ha affrontato questioni legate alla gestione e alle future attività del Comitato, in un clima di confronto e trasparenza.
ANCONA – Si è svolta ieri sera a Montesicuro, martedì 13 gennaio 2026, la prima assemblea del Ctp 9, guidata dalla presidente Elisabetta Guidi. Hanno partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione, gli assessori Antonella Andreoli, Daniele Berardinelli e Stefano Tombolini, così come il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Impianto crematorio, Daniele Silvetti ci ripensa: «Si farà, ma non a Tavernelle»
Leggi anche: Impianto crematorio, Daniele Silvetti clamorosamente ci ripensa: «Si farà, ma non a Tavernelle»
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.