Assemblea del Ctp9 Daniele Berardinelli assicura che l' impianto crematorio non si farà a Candia e Sappanico

Si è svolta ieri sera a Montesicuro l’assemblea del Ctp 9, con la partecipazione della presidente Elisabetta Guidi. Durante l’incontro, Daniele Berardinelli ha confermato che l’impianto crematorio previsto a Candia e Sappanico non verrà realizzato. La riunione ha affrontato questioni legate alla gestione e alle future attività del Comitato, in un clima di confronto e trasparenza.

