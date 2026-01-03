Impianto crematorio Daniele Silvetti ci ripensa | Si farà ma non a Tavernelle

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha annunciato che l’impianto crematorio previsto a Tavernelle non si realizzerà più in quella zona. La nuova ubicazione sarà individuata in un altro cimitero cittadino ancora da stabilire. La decisione, comunicata via Facebook, rappresenta un importante cambiamento nel progetto iniziale, senza ulteriori dettagli sui tempi e le modalità di realizzazione.

ANCONA – Arriva il 3 gennaio la prima breaking news dell’anno. E a fornirla è il sindaco di Ancona Daniele Silvetti che all’una di notte in punto annuncia su Facebook che l’impianto crematorio non si farà più a Tavernelle accanto al cimitero, ma in un altro camposanto cittadino ancora da definire. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

