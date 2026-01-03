Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha annunciato che l’impianto crematorio previsto a Tavernelle non sarà realizzato nella località originariamente prevista. La decisione riguarda un altro cimitero cittadino, ancora da individuare. La comunicazione, arrivata nella notte del 3 gennaio, segna un cambiamento rispetto ai piani iniziali e apre un nuovo capitolo nel progetto di sviluppo dei servizi funebri in città.

ANCONA – Arriva il 3 gennaio la prima breaking news dell’anno. E a fornirla è il sindaco di Ancona Daniele Silvetti che all’una di notte in punto annuncia su Facebook che l’impianto crematorio non si farà più a Tavernelle accanto al cimitero, ma in un altro camposanto cittadino ancora da definire. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Impianto crematorio, Daniele Silvetti clamorosamente ci ripensa: «Si farà, ma non a Tavernelle»

Leggi anche: Tavernelle, impianto crematorio. Ufficiale: richiesto il referendum

Leggi anche: Impianto di cremazione: "A Tavernelle non si può fare"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Impianto crematorio, Daniele Silvetti clamorosamente ci ripensa: «Si farà, ma non a Tavernelle».

Impianto crematorio, affidato il monitoraggio - Impianto di cremazione al cimitero di Tavernelle: mentre il Comitato ‘Aria Nostra’ attende l’esito dell’analisi del quesito referendario presentato in comune la settimana scorsa, l’amministrazione ... ilrestodelcarlino.it

Il sindaco tira dritto e attacca: "Siete mossi da altri interessi" - Silvetti difende l’impianto del cimitero e accusa sia l’opposizione che il comitato dei cittadini "L’incipit della vostra petizione non mi è piaciuto, avete strumentalizzato quelle mie parole". ilrestodelcarlino.it

Impianto di cremazione, avanti si vada: niente sospensiva. Il comitato del no scende sul piede di guerra - Bocciatura bis per la mozione del consigliere Francesco Rubini (Altra idea di città) che chiedeva lo stop all’iter di realizzazione del nuovo crematorio di Tavernelle. corriereadriatico.it

https://umbria7.it/2025/12/forno-crematorio-fumata-bianca/ A Terni l’impianto da 4 milioni di euro si realizzerà nel 2026. In corsa un’azienda di Bologna #terni #forno #crematorio #bologna #defunto - facebook.com facebook