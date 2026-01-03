Impianto crematorio Daniele Silvetti clamorosamente ci ripensa | Si farà ma non a Tavernelle

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha annunciato che l’impianto crematorio previsto a Tavernelle non sarà realizzato nella località originariamente prevista. La decisione riguarda un altro cimitero cittadino, ancora da individuare. La comunicazione, arrivata nella notte del 3 gennaio, segna un cambiamento rispetto ai piani iniziali e apre un nuovo capitolo nel progetto di sviluppo dei servizi funebri in città.

ANCONA – Arriva il 3 gennaio la prima breaking news dell’anno. E a fornirla è il sindaco di Ancona Daniele Silvetti che all’una di notte in punto annuncia su Facebook che l’impianto crematorio non si farà più a Tavernelle accanto al cimitero, ma in un altro camposanto cittadino ancora da definire. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

