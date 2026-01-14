Assegno sociale il Tribunale di Catania dà ragione a una donna di oltre 75 anni

Il Tribunale di Catania ha riconosciuto il diritto di una donna di oltre 75 anni all’assegno sociale, annullando un presunto debito verso l’Inps. L’avvocato Clelia Principato, in collaborazione con l’Unsic di Catania, ha patrocinato la causa, evidenziando l’importanza di tutela legale per i beneficiari di prestazioni assistenziali. Questa sentenza rappresenta un esempio di tutela dei diritti degli anziani e di correttezza nelle pratiche amministrative.

L'avvocato Clelia Principato, che collabora con l'Unsic (Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori) di Catania, rende noto l'esito positivo di una causa patrocinata nei confronti dell'Inps, conclusasi con l'annullamento di un presunto indebito assistenziale per un importo pari a 8.298.

