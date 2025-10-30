La sentenza Caso Superlega il tribunale di Madrid dà ragione al Real | Chiediamo i danni

Si riapre una partita che pareva chiusa: quella della Superlega. Il Tribunale Provinciale di Madrid ha respinto il ricorso presentato dalla Uefa, dalla Liga e dalla Federcalcio spagnola (Rfef) contro la sentenza con cui nel maggio 2024 il Tribunale Commerciale della capitale aveva stabilito che la Fifa e la Uefa hanno "abusato" della propria posizione di "dominio" sul mondo del calcio, ordinando loro di cessare dalle condotte anti con concorrenziali. In particolare, il Real è pronto a chiedere un "risarcimento sostenziale". Il club di Madrid era uno dei 12 che nel 2021 si erano proclamati membri fondatori di una nuova Superlega europea, con il presidente Florentino Perez tra gli artefici del progetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

