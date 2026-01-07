L' Inps nega l' assegno sociale a un ex detenuto il Tribunale glielo concede | La legge è entrata in vigore dopo la condanna

Recentemente, l'Inps ha negato a un ex detenuto l'assegno sociale, ma il Tribunale ha stabilito che lo Stato non può privarlo di questo sostegno, poiché la legge applicata è entrata in vigore dopo la condanna. Questa decisione evidenzia come, una volta scontata la pena, i diritti fondamentali, come l'accesso alle prestazioni sociali, debbano essere tutelati anche in presenza di modifiche legislative successive.

Lo Stato non può togliere i mezzi di sussistenza a chi ha già scontato il proprio debito con la giustizia utilizzando leggi entrate in vigore anni dopo la condanna. Lo ha stabilito con chiarezza il giudice del lavoro del Tribunale, Dante Martino, accogliendo il ricorso di un cittadino palermitano.

