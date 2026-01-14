Asllani Torino è stato escluso dal progetto dell’Inter e si prepara a tornare al club nerazzurro. Nel frattempo, si apre una possibilità di trasferimento a un nuovo club di Serie A, che ha manifestato interesse per il giocatore. La situazione si evolve mentre si attendono sviluppi ufficiali sul futuro di Asllani nel campionato italiano.

Inter News 24 Asllani Torino, giocatore fuori dal progetto e prossimo al rientro all’Inter. Per i nerazzurri torna sul mercato: c’è l’interesse di quel club. Si avvicina al termine l’avventura di Kristjan Asllani con il Torino. Il centrocampista italo-albanese è finito ai margini del progetto tecnico del club granata, che ha deciso di interrompere anticipatamente il prestito del giocatore, di proprietà dell’ Inter. La notizia è riportata da Gianluca Di Marzio, che sul suo sito spiega come la scelta sia maturata in seguito al cambio del direttore sportivo del Torino, evento che ha portato a una revisione delle strategie tecniche e di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Asllani Torino, il giocatore è fuori dal progetto. L’Inter pronta a metterlo sul mercato: spunta l’interesse di questo nuovo club di Serie A!

Leggi anche: Asllani Inter, il centrocampista albanese rientra dal prestito e resta in vendita: attirato l’interesse di questi club secondo l’esperto

Leggi anche: Gallagher Atletico Madrid, è già finita! Pronta l’asta di mercato per l’inglese, spunta l’interesse di un club di Premier

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Asllani e il Torino, colpo di scena: c’è la decisione a sorpresa! - Colpo di scena in casa Torino: è arrivata una decisione drastica e definitiva sul futuro di Asllani! fantamaster.it