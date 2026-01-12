Gallagher Atletico Madrid è già finita! Pronta l’asta di mercato per l’inglese spunta l’interesse di un club di Premier

Conor Gallagher potrebbe lasciare l'Atlético Madrid, segnando la fine della sua esperienza in Spagna. L'interesse di un club di Premier League sta accelerando le trattative, aprendo la strada a un possibile trasferimento. La situazione si sviluppa rapidamente, mentre si delineano i primi segnali di un mercato in movimento per il centrocampista inglese.

L'avventura di Conor Gallagher all'Atlético Madrid potrebbe già essere arrivata al capolinea. Il centrocampista inglese, acquistato nell'estate 2024 per 42 milioni di euro dal Chelsea, non è riuscito a trovare continuità in Spagna e, a pochi mesi dal

Gallagher può tornare in Premier League: l'Aston Villa avvia i contatti con l'Atletico Madrid - L’Aston Villa guarda in Spagna per rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino Conor Gallagher. tuttomercatoweb.com