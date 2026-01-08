Asllani Inter il centrocampista albanese rientra dal prestito e resta in vendita | attirato l’interesse di questi club secondo l’esperto

Asllani Inter, centrocampista albanese, rientra dal prestito al Torino e resta in vendita. Secondo gli esperti, il suo profilo potrebbe interessare diversi club di livello. La società valuta le opzioni di mercato, considerando eventuali offerte e opportunità di rinforzo per la rosa. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle decisioni future e alle trattative in corso.

Inter News 24 Asllani Inter, terminata anzitempo l’avventura al Torino in prestito, il centrocampista albanese resta in vendita. Questi i club interessati. Kristjan Asllani si avvicina sempre di più a un trasferimento definitivo dopo il prestito al Torino dall’ Inter durante l’estate scorsa. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista albanese, sottolineando come il suo futuro sia ancora incerto, ma con diversi sviluppi in corso. Asllani, infatti, è destinato a lasciare il Torino in questa finestra di mercato. Come spiegato da Moretto, l’uscita del giocatore dipenderà dalla soluzione giusta, che al momento non è ancora stata trovata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, il centrocampista albanese rientra dal prestito e resta in vendita: attirato l’interesse di questi club secondo l’esperto Leggi anche: Asllani riscattato dal Torino? Cairo rompe il silenzio! La risposta sul centrocampista in prestito dall’Inter Leggi anche: Calciomercato Juve, un top club si inserisce nella corsa per quel centrocampista: l’interesse dei bianconeri resta vivo ma… La situazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Torino scarica Asllani, l'Inter corre ai ripari per salvare il salvabile: il punto; Romano: “Asllani, come si è arrivati alla rottura col Torino. Non resterà all’Inter ma…”; Torino, Asllani verso l'addio immediato: risoluzione del prestito, torna all'Inter?; Perché Asllani può tornare all'Inter: il Torino vuole rimandarlo indietro, le cifre e i dettagli dell'accordo. Inter, spunta il Girona per Asllani: sondaggio per il centrocampista in uscita dal Torino - Il centrocampista albanese è uno dei nodi di mercato da risolvere tra Inter e Torino in questa finestra di mercato invernale, con i granata poco convinti dal rendimento del classe 2002 e intenzionati ... msn.com

Inter, la bocciatura è definitiva: il centrocampista vola in Spagna - Sarà l’Inter ad avere l’ultima parola: i nerazzurri potrebbero valutare il ritorno del giocatore a Milano o, in alternativa, un’altra destinazione che garantisca minutaggio e crescita. spaziointer.it

Inter, futuro Asllani in bilico: sondaggio del Girona, scenario aperto - Il futuro di Kristjan Asllani è in discussione: Torino valuta l’uscita, dalla Liga spunta il Girona con un primo sondaggio. europacalcio.it

Il Girona ha chiesto Kristjan Asllani, dell'Inter. [@MatteMoretto] - facebook.com facebook

Marca - #Inter, #Asllani in uscita dal Torino: si fa avanti il #Girona x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.