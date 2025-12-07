L’albero luminoso sull’acqua Dal Poggio di Castiglione del Lago lo show di lampade e musica

Si è acceso il " Natale delle Meraviglie ". Alle 17.30 in punto ieri, dal Poggio di Castiglione del Lago, lo show di luci e musica ha dato il via al più atteso degli eventi. Numeri da capogiro per raccontare l’ albero luminoso - dei record - sull’acqua: 2.400 luci perimetrali, 150 lampade interne alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 100% e altri numeri considerevoli come i 1.080 metri di lunghezza, i 50 metri di larghezza, i 7.165 metri di cavo complessivi utilizzati e ben 166 pali portanti su cui è sorretta la struttura. Una struttura mozzafiato visibile solo attraversando il "Percorso dell’Albero" e raggiungendo il Belvedere, da dove si può ammirare anche il fantasmagorico "Wonder Show" che stavolta non è solo proiezione di luci e fuochi sulla Rocca del Leone e sul Trasimeno, ma anche narrazione di storie natalizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

