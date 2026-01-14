Arrestato lo stregone che doveva far vincere la Coppa d'Africa al Mali con i suoi poteri | intascò 30mila euro

È stato arrestato lo stregone che aveva promesso la vittoria della Coppa d'Africa per il Mali attraverso presunti poteri spirituali. Dopo aver guadagnato la fiducia dei tifosi, in particolare dopo la vittoria sulla Tunisia, è stato fermato con l'accusa di frode. L'uomo aveva intascato 30mila euro per le sue promesse non mantenute, suscitando attenzione e critiche nel mondo dello sport.

Quattrocentoventitré giorni. Fatti di attesa, speranza, poche chiamate. Fino a oggi - 12 gennaio - e alla notizia che Alberto Trentini non è più prigioniero: il 46enne cooperante italiano, arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024 durante una missione con la On facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.