Arrestato lo stregone che doveva far vincere la Coppa d'Africa al Mali con i suoi poteri | intascò 30mila euro
È stato arrestato lo stregone che aveva promesso la vittoria della Coppa d'Africa per il Mali attraverso presunti poteri spirituali. Dopo aver guadagnato la fiducia dei tifosi, in particolare dopo la vittoria sulla Tunisia, è stato fermato con l'accusa di frode. L'uomo aveva intascato 30mila euro per le sue promesse non mantenute, suscitando attenzione e critiche nel mondo dello sport.
Lo stregone che aveva promesso la vittoria della Coppa d'Africa del Mali grazie a presunti poteri spirituali, conquistando la fiducia dei tifosi dopo il successo sulla Tunisia, è stato arrestato con l'accusa di frode. 🔗 Leggi su Fanpage.it
