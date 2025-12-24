Il Burkina Faso in Coppa d'Africa fa il miracolo di Natale | al 95′ sta perdendo ma riesce a vincere
Tapsoba è diventato l'eroe del Burkina Faso con il gol al 98' che ha regalato la vittoria alla sua nazionale: è la rimonta più incredibile di questa Coppa d'Africa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Burkina Faso ribalta la Guinea Equatoriale in 3’ La Guinea Equatoriale sfiora l’impresa in 10 uomini ma il Burkina Faso ribalta la partita nel recupero: prima la rete dell’1-1 di Minoungou al 95’ poi il gol del definitivo 2-1 al 98’ #TotalEnergiesAFCON25 x.com
