Il Burkina Faso in Coppa d'Africa fa il miracolo di Natale | al 95&#8242; sta perdendo ma riesce a vincere

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tapsoba è diventato l'eroe del Burkina Faso con il gol al 98' che ha regalato la vittoria alla sua nazionale: è la rimonta più incredibile di questa Coppa d'Africa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

