In Coppa d'Africa scoppia il caso Coulibaly | botta e risposta al veleno tra il Sassuolo e il Mali

Durante la Coppa d'Africa, si è acceso un confronto tra Woyo Coulibaly, il suo ct maliano e il Sassuolo. Il tecnico del Mali ha accusato il club italiano di ostacolarne la partecipazione, mentre il Sassuolo ha risposto con un comunicato ufficiale, smentendo le accuse. La vicenda evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte e apre un dibattito sulla gestione delle assenze in ambito internazionale.

Scoppia il caso Woyo Coulibaly alla Coppa d'Africa: il ct del Mali accusa il Sassuolo di ostruzionismo, il club neroverde replica con un comunicato ufficiale e respinge ogni addebito. Un botta e risposta al veleno che riaccende le tensioni tra club e nazionali africane.

