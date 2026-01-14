Arrestato l’attore Kiefer Sutherland | ha aggredito un autista a Los Angeles

L’attore Kiefer Sutherland è stato arrestato a Los Angeles con l’accusa di aver aggredito un autista di un servizio di ride-sharing. Conosciuto per il ruolo in

Kiefer Sutherland, protagonista della serie televisiva 24 e figlio del celebre Donald Sutherland, morto nel 2024, è stato arrestato lunedì con l’accusa di aver aggredito un autista di un servizio di ride-sharing, come riporta la polizia di Los Angeles. L’attore anglo-canadese è finito in manette dopo l’intervento degli agenti, avvisati da una chiamata a Hollywood, poco dopo la mezzanotte. “L’indagine ha stabilito che il sospettato, successivamente identificato come Kiefer Sutherland, è salito a bordo di un veicolo di ride-sharing, ha aggredito fisicamente l’autista (la vittima) e ha rivolto minacce di morte nei suoi confronti”, si legge in una dichiarazione della polizia locale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

