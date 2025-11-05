Al via ' Pulcherrima' | il progetto che mette in rete le realtà ecclesiali del centro storico di Catania
Prende il via ufficialmente a Catania il progetto “Pulcherrima” che mette in rete alcune realtà ecclesiali e sociali del Centro storico della città. Sono coinvolte nel progetto la chiesa Badia di sant’Agata con la sua cupola, le terrazze e i saloni delle monache; la chiesa di san Giuseppe al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
