Al via ' Pulcherrima' | il progetto che mette in rete le realtà ecclesiali del centro storico di Catania

5 nov 2025

Prende il via ufficialmente a Catania il progettoPulcherrima” che mette in rete alcune realtà ecclesiali e sociali del Centro storico della città. Sono coinvolte nel progetto la chiesa Badia di sant’Agata con la sua cupola, le terrazze e i saloni delle monache; la chiesa di san Giuseppe al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

