Apre a Catania il Parcheggio Fleming nuovo servizio privato a supporto dell’area Milo–San Luigi

A Catania apre il Parcheggio Fleming, un nuovo servizio privato situato nell’area Milo–San Luigi, pensato per offrire soluzioni di sosta efficienti e comode. Con tariffe a partire da 2 euro, il parcheggio propone diverse formule, incluse agevolazioni per studenti, cittadini e professionisti. Un’opportunità per migliorare la mobilità locale, garantendo semplicità e convenienza a residenti, lavoratori e utenti della zona.

Tariffe a partire da 2 euro ma anche agevolazioni e formule dedicate alle esigenze dei cittadini: studenti universitari, utenti dei servizi sanitari, lavoratori o residenti. Una risposta concreta alla cronica carenza di posti auto in una delle zone più trafficate di Catania: è entrato in funzione al Viale Fleming (angolo via Ingegnere), il Parcheggio Fleming, nuovo servizio privato a supporto dell'area Milo-San Luigi. La struttura è stata realizzata dalla Società Fleming srl con l'obiettivo di offrire un valido supporto all'interscambio tra mobilità privata e trasporto pubblico.

