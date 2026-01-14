Apre il parcheggio Fleming nuovi stalli a servizio dell’area Milo-San Luigi

È stato inaugurato il parcheggio Fleming, situato al viale Fleming all'angolo con via Ingegnere, offrendo nuovi stalli di sosta nell’area Milo-San Luigi di Catania. Questa apertura mira a migliorare la disponibilità di posti auto in una delle zone più trafficate della città, rispondendo alle esigenze di residenti e visitatori e contribuendo a una gestione più efficace del traffico locale.

Una risposta concreta alla cronica carenza di posti auto in una delle zone più trafficate di Catania: è entrato in funzione al viale Fleming (angolo via Ingegnere), il parcheggio Fleming, nuovo servizio privato a supporto dell'area Milo-San Luigi.La struttura è stata realizzata dalla Società.

