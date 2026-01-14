Appiano Gentile Inter | mancano poche ore al recupero della 16a giornata di Serie A contro il Lecce
Mancano poche ore al recupero della 16ª giornata di Serie A tra Appiano Gentile e Lecce. In questo approfondimento, vengono aggiornate le ultime notizie sulla formazione dell’Inter, inclusi infortuni, tempi di recupero, diffidati e altri dettagli rilevanti in vista della sfida.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di riposo per i nerazzurri, domani la sfida contro il Lecce. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Acerbi: risentimento muscolare, rientro a gennaio Bonny: leggera distorsione del ginocchio sinistro Frattesi: leggero affaticamento all’adduttore sinistro Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
