Aperte le iscrizioni al corso di alta formazione Ricerca vocale e cura di sé di Malagola

Sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione gratuito

Sono aperte fino al 30 gennaio 2026 le candidature al corso di alta formazione gratuito per 15 studenti dal titolo “Ricerca vocale e cura di sé” diretto da Ermanna Montanari e Enrico Pitozzi. Il corso si terrà nel periodo compreso tra marzo e maggio 2026 tra il Teatro Rasi e Palazzo Malagola e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

