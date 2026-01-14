Annabella Martinelli scomparsa si indaga per sequestro di persona | si cercano tracce dai tabulati

La scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Padova, ha portato all’apertura di un fascicolo per sequestro di persona. La Procura indaga sulla sua scomparsa, cercando tracce nei tabulati telefonici e ampliando le ipotesi iniziali. Restano da chiarire le circostanze e le motivazioni dietro la sua sparizione, mentre le autorità continuano le ricerche.

Un fascicolo per sequestro di persona: perché la Procura allarga il campo. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di sequestro di persona per la scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa universitaria di 22 anni, di cui non si hanno notizie dal 7 gennaio. Come riferito da Il Gazzettino una scelta investigativa ampia, che consente agli inquirenti di accedere ai tabulati telefonici e di mantenere aperte ricerche a 360 gradi, anche in assenza – per ora – di indizi concreti su terze persone coinvolte. L’ultima immagine certa della giovane risale alla sera del 6 gennaio, quando le telecamere di videosorveglianza l’hanno ripresa nella zona di Villa di Teolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

