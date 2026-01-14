Mondo universitario e social per cercare tracce di Annabella Martinelli | si indaga per sequestro di persona

Le ricerche di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni scomparsa il 7 gennaio, proseguono senza sosta e si concentrano anche sul suo profilo social e sul mondo universitario. Le indagini, che si attendono di estendere almeno fino a venerdì, non hanno ancora evidenziato elementi riguardo alle sue amicizie. La procura prosegue le verifiche, mantenendo il massimo riserbo sulle modalità e le cause della scomparsa.

Andranno avanti almeno fino a venerdì le ricerche della studentessa 22 scomparsa il 7 gennaio. Al momento nessuna ombra sulle sue amicizie.

