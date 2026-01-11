Annabella Martinelli scomparsa a Teolo il tempo che passa e il silenzio che fa paura | ricerche senza sosta

Annabella Martinelli è scomparsa il 6 gennaio dai Colli Euganei. Le ricerche proseguono senza sosta, mentre il tempo che passa aumenta l’incertezza e il timore. La sua assenza si fa sempre più difficile da tollerare, e le autorità continuano a cercare ogni possibile indizio per ritrovarla.

Annabella Martinelli è scomparsa il 6 gennaio dai Colli Euganei. Il tempo scorre, le ore diventano giorni e l’assenza di risposte pesa sempre di più. A Teolo, nel cuore dei Colli Euganei, è il quarto giorno di ricerche per Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni di cui si sono perse le tracce dalla sera di martedì 6 gennaio 2026. Da allora, di lei nessun segnale certo, nessuna comunicazione, solo un cellulare che ha smesso di rispondere e una comunità sospesa nell’attesa. Annabella è uscita di casa intorno alle 20, in bicicletta, senza lasciare indizi su dove fosse diretta. Non è mai rientrata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

