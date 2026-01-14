Annabella Martinelli scomparsa da una settimana a Padova la procura ipotizza il sequestro di persona

Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, è scomparsa da una settimana a Padova. La procura ha aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti, considerando questa ipotesi come possibile causa della sua sparizione. Le autorità continuano le verifiche nel tentativo di raccogliere informazioni e fare luce sulla vicenda.

Sequestro di persona contro ignoti. La procura di Padova ha deciso di seguire questa strada per l'indagine sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa di giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo (Padova) di cui non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio. Cosa emerge dagli accertamenti della procura Lo riportano Il Gazzettino e i quotidiani del gruppo Nem. Una decisione presa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

