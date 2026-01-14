Annabella Martinelli scomparsa da una settimana a Padova la procura ipotizza il sequestro di persona

Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, è scomparsa da una settimana a Padova. La procura ha aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti, considerando questa ipotesi come possibile causa della sua sparizione. Le autorità continuano le verifiche nel tentativo di raccogliere informazioni e fare luce sulla vicenda.

Sequestro di persona contro ignoti. La procura di Padova ha deciso di seguire questa strada per l'indagine sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa di giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo (Padova) di cui non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio. Cosa emerge dagli accertamenti della procura Lo riportano Il Gazzettino e i quotidiani del gruppo Nem. Una decisione presa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Annabella Martinelli scomparsa da una settimana a Padova, la procura ipotizza il sequestro di persona Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa a Padova, la procura indaga per sequestro di persona Leggi anche: Scomparsa Annabella Martinelli, possibile svolta nelle indagini: la Procura indaga per sequestro di persona Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli; Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Due cartoni della pizza, la bicicletta chiusa con il lucchetto, il telefono muto: cosa sappiamo sulla…; Annabella Martinelli è scomparsa: ricerche con l'elicottero sui Colli Euganei per ritrovare la 22enne. Scomparsa di Annabella Martinelli, ricerche in corso: aperto fascicolo per sequestro di persona - Giorni di attesa e apprensione per Annabella Martinelli: scomparsa da Teolo e indagine per sequestro di persona, ricerche a tutto campo nei Colli Euganei. notizie.it

Scomparsa Annabella Martinelli: si indaga per sequestro di persona/ 22enne sparita nel nulla a Padova - Il giallo di Annabella Martinelli, 22enne che è sparita dalla provincia di Padova la sera della Befana: si indaga per sequestro ... ilsussidiario.net

Annabella Martinelli scomparsa da una settimana a Padova, la procura ipotizza il sequestro di persona - La procura di Padova ha deciso di seguire questa strada per l'indagine sulla scomparsa di Annabella Martinelli , la ... gazzettadelsud.it

Si fa appello a chiunque abbia incrociato Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni, scomparsa la sera del 6 gennaio da Padova. In particolare a chi l’avesse vista pedalare da Padova in direzione di Teolo la sera della scomparsa, ma anche a chi l’avesse i facebook

Annabella Martinelli sparita, ora si indaga per sequestro di persona: gli ultimi movimenti della 22enne e perché i suoi social sono stati cancellati x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.