Annabella Martinelli le ultime immagini prima di sparire | le telecamere la riprendono con bici e zainetto

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano Annabella Martinelli, 22 anni, la sera del 6 gennaio a Teolo, prima della sua scomparsa. Le riprese la ritraggono con una bicicletta e uno zainetto, fornendo alcuni dettagli sulle ultime ore prima della sparizione. La vicenda resta sotto attenzione, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire quanto accaduto.

Sono state diffuse le immagini delle telecamere di videosorveglianza che la sera del 6 gennaio hanno ripreso Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa a Teolo dopo essere uscita di casa in sella alla sua bici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Scomparsa Annabella Martinelli: le telecamere la riprendono a Teolo in bici Leggi anche: Annabella Martinelli, le due pizze ritirate prima di sparire e la bici chiusa con il lucchetto: i punti che non tornano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Annabella Martinelli scomparsa a Padova da 6 giorni: “Trovata la sua bici”. Ricerche ripartite oggi; Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa: in bici verso i Colli con due pizze da asporto; Il mistero di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da 5 giorni a Padova: ritrovata la bicicletta; Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona. Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa: in bici verso i Colli con due pizze da asporto - Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da Padova otto giorni fa, la sera del 6 gennaio scorso è stata ripresa per tre volte dalle telecamere di videosorveglianza. ilmessaggero.it

Annabella Martinelli, le ultime immagini prima di sparire: le telecamere la riprendono con bici e zainetto - Sono state diffuse le immagini delle telecamere di videosorveglianza che la sera del 6 gennaio hanno ripreso Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa ... fanpage.it

Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa: il viaggio in bicicletta verso i Colli con le due pizze nel portapacchi - In sella alla sua bicicletta, nel buio, prima a Selvazzano Dentro e poi a Teolo, con i due cartoni della pizza agganciati al portapacchi. msn.com

Si fa appello a chiunque abbia incrociato Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni, scomparsa la sera del 6 gennaio da Padova. In particolare a chi l’avesse vista pedalare da Padova in direzione di Teolo la sera della scomparsa, ma anche a chi l’avesse i facebook

Annabella Martinelli sparita, ora si indaga per sequestro di persona: gli ultimi movimenti della 22enne e perché i suoi social sono stati cancellati x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.