Sono ancora in corso le ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, scomparsa il 6 gennaio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la ragazza a Teolo mentre si spostava in bicicletta. Le autorità stanno lavorando per raccogliere ulteriori elementi utili a rintracciarla e fare luce sulla sua scomparsa.

Sono ore di apprensione per la scomparsa di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni di Padova di cui non si hanno più notizie dal 6 gennaio. A fare il punto sulla situazione è Valentino Turetta, sindaco di Teolo, il Comune dove è stata ritrovata la bicicletta della giovane. Intervenuto in diretta a Storie Italiane su Rai1, il sindaco ha spiegato che una telecamera di videosorveglianza del Municipio ha ripreso Annabella mercoledì sera, in tarda serata. L’orario preciso non è stato comunicato, ma dalle immagini la ragazza risulta in sella alla sua bicicletta, la stessa rinvenuta sabato e riconosciuta dai volontari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scomparsa Annabella Martinelli: le telecamere la riprendono a Teolo in bici

Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa da Padova, ultime notizie: ricerche a Teolo, tutte le ipotesi al vaglio

Leggi anche: Scomparsa Annabella Martinelli: bicicletta ritrovata chiusa con il lucchetto a Teolo e nuove tracce

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Annabella Martinelli ripresa dalle telecamere il 7 gennaio sui Colli Euganei: trovata la bici viola con cui si era allontanata; Padova, Annabella Martinelli scomparsa da giorni: trovata la bici con cui si era allontanata. La 22enne ripresa dalle telecamere sui Colli Euganei; Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa a 22 anni: Colli Euganei al setaccio, il cellulare è muto dal 7 gennaio; Ritrovata la bici della 22enne Annabella Martinelli scomparsa a Padova, il mezzo abbandonato a bordo strada.

Annabella Martinelli scomparsa, l’ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata: cosa sappiamo - Continuano le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di Giurisprudenza di 22 anni scomparsa improvvisamente nel nulla dopo essere ... fanpage.it