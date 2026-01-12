Scomparsa Annabella Martinelli | le telecamere la riprendono a Teolo in bici
Sono ancora in corso le ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, scomparsa il 6 gennaio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la ragazza a Teolo mentre si spostava in bicicletta. Le autorità stanno lavorando per raccogliere ulteriori elementi utili a rintracciarla e fare luce sulla sua scomparsa.
Sono ore di apprensione per la scomparsa di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni di Padova di cui non si hanno più notizie dal 6 gennaio. A fare il punto sulla situazione è Valentino Turetta, sindaco di Teolo, il Comune dove è stata ritrovata la bicicletta della giovane. Intervenuto in diretta a Storie Italiane su Rai1, il sindaco ha spiegato che una telecamera di videosorveglianza del Municipio ha ripreso Annabella mercoledì sera, in tarda serata. L’orario preciso non è stato comunicato, ma dalle immagini la ragazza risulta in sella alla sua bicicletta, la stessa rinvenuta sabato e riconosciuta dai volontari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
