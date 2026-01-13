Annabella Martinelli le due pizze ritirate prima di sparire e la bici chiusa con il lucchetto | i punti che non tornano

Il caso di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni scomparsa da Padova lo scorso 6 gennaio, continua ad attirare l’attenzione. Tra le vicende che suscitano dubbi ci sono le due pizze ritirate prima della scomparsa e la bicicletta chiusa con il lucchetto. Analizzare questi dettagli può contribuire a chiarire quanto accaduto e a fare luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero.

Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne uscita di casa a Padova lo scorso 6 gennaio e sparita nel nulla. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la giovane ha ordinato due pizze da asporto ed è andata personalmente a ritirarle in una pizzeria nella. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Scomparsa Annabella Martinelli: bicicletta ritrovata chiusa con il lucchetto a Teolo e nuove tracce Leggi anche: Annabella Martinelli: due pizze da asporto comprate la sera della scomparsa, poi il profilo Facebook chiuso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Annabella Martinelli scomparsa, l'ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata: cosa sappiamo; Annabella Martinelli, le due pizze da asporto prima di sparire e i cartoni ritrovati vicino alla bici. La 22enne avvistata a passo Fiorine; Annabella Martinelli scomparsa, parla il pizzaiolo: «Penso di averla vista intorno alle 22». Annabella Martinelli: due pizze da asporto comprate la sera della scomparsa, poi il profilo Facebook chiuso - La scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna, resta avvolta nel mistero. msn.com

Annabella Martinelli, le due pizze da asporto prima di sparire e i cartoni ritrovati vicino alla bici. La 22enne avvistata a passo Fiorine - Due pizze ordinate e ritirate la sera dei sei gennaio e un'immagine delle telecamere di sorveglianza che ritrae la ragazza in bicicletta, con i cartoni delle pizze poi ritrovati in ... ilgazzettino.it

Annabella scomparsa, il giallo delle pizze e dei profili social chiusi. La famiglia: “Non vogliamo spaventarla” - I familiari di Annabella Martinelli hanno reso privati i profili social della 22enne scomparsa a Teolo il 6 gennaio scorso ... fanpage.it

Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso x.com

Annabella Martinelli scomparsa, ore di angoscia a Padova. Della 22enne non si hanno più notizie dal 6 gennaio. Il suo cellulare risulta spento, mentre la bicicletta è stata ritrovata in un’area della città. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di video - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.