Annabella Martinelli ecco le ultime foto prima della scomparsa

Sono state rese pubbliche le ultime immagini di Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova. Le fotografie rappresentano l'ultimo scatto conosciuto della giovane prima della scomparsa, fornendo un importante elemento per le indagini e la ricerca.

Sono state diffuse le ultime foto di Annabella Martinelli, la studentessa di Giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova. Della giovane non si hanno più notizie dalla sera del 7 gennaio. Gli investigatori hanno diffuso delle immagini della 22enne dopo l'autorizzazione della Procura che ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Sono tre le foto diffuse: una riprende la ragazza intorno alle 22.18 al distributore di Selvazzano Dentro; una seconda immagine è delle 22.54 dalla telecamera del Municipio di Teolo; e l'ultimo è un frame delle 23.06 quando Martinelli è stata ripresa dalla telecamera di Villa di Teolo.

Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa - In sella alla sua bicicletta, nel buio, prima a Selvazzano Dentro e poi a Teolo, con i due cartoni della pizza agganciati al portapacchi. msn.com

Annabella Martinelli sparita, ora si indaga per sequestro di persona: gli ultimi movimenti della 22enne e perché i suoi social sono stati cancellati - La studentessa non è stata più vista dalla sera del 6 gennaio. msn.com

Si fa appello a chiunque abbia incrociato Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni, scomparsa la sera del 6 gennaio da Padova. In particolare a chi l’avesse vista pedalare da Padova in direzione di Teolo la sera della scomparsa, ma anche a chi l’avesse i facebook

Annabella Martinelli sparita, ora si indaga per sequestro di persona: gli ultimi movimenti della 22enne e perché i suoi social sono stati cancellati x.com

