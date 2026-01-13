Annabella Martinelli e l' acquisto di una pizza per due poco prima della scomparsa

Annabella Martinelli è stata coinvolta in un acquisto di una pizza per due poco prima della sua scomparsa. Le indagini si focalizzano sulla zona Monte della Madonna di Teolo, a Padova, dove il suo cellulare ha agganciato l'ultima cella telefonica. Le autorità cercano di ricostruire gli ultimi spostamenti e le circostanze di questa vicenda, cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

Le ricerche si stanno concentrando nella zona Monte della Madonna di Teolo (Padova) dove il cellulare ha agganciato per l'ultima volta la cella telefonica. Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Annabella Martinelli scomparsa a Padova da 6 giorni: "Trovata la sua bici" . Ricerche ripartite oggi; Il fiuto dei cani molecolari per ritrovare Annabella. Mistero sui social chiusi; La scomparsa di Annabella, gli investigatori: "Continuiamo a cercare, ma nessun altro è coinvolto".

Annabella Martinelli scomparsa, l’ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata: cosa sappiamo - Continuano le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di Giurisprudenza di 22 anni scomparsa improvvisamente nel nulla dopo essere ... msn.com

Annabella Martinelli, le due pizze ritirate prima di sparire e la bici chiusa con il lucchetto: i punti che non tornano - La giovane si è allontanata in sella alla sua bicicletta ed è stata immortalata dalle videocamere in parte del tragitto. today.it

CONDIVIDETE ANNABELLA È SCOMPARSA DA 7 GIORNI DALLA SUA ABITAZIONE A PADOVA Annabella Martinelli, 22 anni, non da notizie da ormai 7 giorni. E' uscita il 6 gennaio alle ore 20.00 dalla sua abitazione a Padova. Da quel mom - facebook.com facebook

È indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, 41enne scomparsa l’8 gennaio da Anguillara Sabazia. E si cerca ancora Annabella Martinelli, studentessa 22enne di cui non si hanno più notizie dall’Epifania Il servizio di Claudio Vigolo #GR1 x.com

