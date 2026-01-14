Amom raggiunto l' accordo in Regione per il ritiro della procedura di licenziamento collettivo
Amom ha raggiunto un accordo con la Regione per il ritiro della procedura di licenziamento collettivo. Dopo diverse ore di trattative e manifestazioni davanti alla sede della presidenza, i rappresentanti dell’azienda e le istituzioni hanno trovato un’intesa che evita i licenziamenti collettivi. L’accordo rappresenta un passo importante per la tutela dei posti di lavoro e la stabilità della situazione aziendale.
Sette ore, all’incirca, per annunciare l’accordo raggiunto alle decine di operai di Amon Srl in liquidazione, che per tutto il pomeriggio hanno manifestato davanti alla presidenza della Regione, sede dell’incontro convocato da Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
