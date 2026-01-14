Amom raggiunto l' accordo in Regione per il ritiro della procedura di licenziamento collettivo

Amom ha raggiunto un accordo con la Regione per il ritiro della procedura di licenziamento collettivo. Dopo diverse ore di trattative e manifestazioni davanti alla sede della presidenza, i rappresentanti dell’azienda e le istituzioni hanno trovato un’intesa che evita i licenziamenti collettivi. L’accordo rappresenta un passo importante per la tutela dei posti di lavoro e la stabilità della situazione aziendale.

Vertenza Amom: il Consiglio Regionale approva unanime una mozione a tutela dei lavoratori - Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una mozione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Amom s. gonews.it

Fine anno shock ad Arezzo: dipendenti Amom licenziati in videochiamata - A Badia al Pino, in provincia di Arezzo, Oerlikon licenzia 70 lavoratori di Amom via videochiamata. hdblog.it

ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 6.1.26 In Studio: Chiara Sadotti SOMMARIO Epifania con la neve anche nell'Aretino. Adesso allerta ghiaccio Crisi Amom, domani un incontro tra azienda e sindacati Spari contro due gatte, operato anche il secondo micio. La ric facebook

