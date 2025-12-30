Amom SpA di Badia al Pino avviata la procedura di licenziamento collettivo | a rischio 70 famiglie Il Comune di Civitella in Val di Chiana | Non resteremo a guardare

Amom S.p.A. di Badia al Pino ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, mettendo a rischio circa 70 posti di lavoro. Il Comune di Civitella in Val di Chiana ha espresso preoccupazione e si impegna a monitorare la situazione, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni che tutelino le famiglie coinvolte e la continuità occupazionale.

L’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana esprime sdegno e profonda preoccupazione per l’avvio della procedura di licenziamento collettivo annunciata da Amom S.p.A., con sede a Badia al Pino, che coinvolge circa 70 lavoratrici e lavoratori. «A nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità – dichiara il sindaco Andrea Tavarnesi – esprimo la massima vicinanza a tutte le persone e alle loro famiglie che oggi si trovano davanti a una situazione drammatica. Una decisione di questo tipo significa gettare decine di famiglie nell’incubo, con conseguenze pesantissime su stipendi, mutui, figli e prospettive future. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Amom S.p.A. di Badia al Pino, avviata la procedura di licenziamento collettivo: a rischio 70 famiglie. Il Comune di Civitella in Val di Chiana: “Non resteremo a guardare” Leggi anche: Amom di Badia al Pino: a vuoto l’incontro in Regione Leggi anche: Civitella Val di Chiana: auto finisce fuori strada nella notte, un ferito La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Settanta dipendenti della Amom a Badia al Pino lottano per il posto di lavoro - Un Natale amaro per i 70 dipendenti della Amom, azienda di bigiotteria di Badia al Pino nel comune di Civitella in Val di Chiana. corrierediarezzo.it

Amom di Badia al Pino, a vuoto l’incontro in Regione. La preoccupazione di Fiom Cgil - “Siamo veramente preoccupati per il presente di questa azienda ma soprattutto per il suo futuro – commenta Gianni Rialti, dirigente della Fiom Cgil. arezzonotizie.it

I dipendenti dell’Amom in piazza. Sono a rischio 70 posti di lavoro - Gianni Rialti, dirigente della Fiom Cgil: "Siamo veramente preoccupati per il presente di questa azienda". msn.com

Sciopero di 3 ore, stamani, dei lavoratori della Amom di Badia al Pino. La protesta dei 70 dipendenti è motivata dall’incertezza sul futuro. La fase attuale è caratterizzata dal calo di ordini e di fatturato e dal conseguente ricorso ai contratti di solidarietà. #cgilare - facebook.com facebook

