Altro che Premier paradiso del bel gioco | solo cinque attaccanti tirano in media più di tre volte in una partita
Nel calcio odierno, le strategie difensive hanno limitato le occasioni offensive, creando una fase di stallo tattico. Solo cinque attaccanti, in media, tirano più di tre volte a partita, evidenziando come le difese sempre più organizzate neutralizzino le iniziative offensive. Questo scenario sottolinea le sfide della fase centrale del campo, caratterizzata da una “zona morta” che influenza profondamente i modelli di gioco e le opportunità di segnare.
Il calcio moderno vive una fase di stallo tattico, segnata da una “zona morta” a centrocampo dove difese sempre più organizzate neutralizzano il gioco offensivo. La marcatura a uomo e i blocchi difensivi riducono tocchi, tiri e gol, coinvolgendo sempre meno gli attaccanti. Ne deriva un calo delle reti e partite spesso bloccate nel possesso sterile. È un “interregno tattico”, in attesa di una nuova idea capace di rompere l’equilibrio. Ne scrive il Times Dopo una fase in cui le idee della juego de posicion (il gioco di posizione) hanno dominato, fornendo un quadro offensivo per smontare le difese, seguite poi dai principi più diretti del gegenpressing (contropressing), focalizzati sulla creazione del caos e sulla via più rapida possibile verso la porta, oggi siamo arrivati a tattiche pensate per limitare l’efficacia di entrambi gli stili: marcature a uomo, ottimizzazione dei calci piazzati e un gioco più lungo e diretto, studiato per ridurre le opportunità di pressing. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: C’è solo una cosa peggio che ascoltare l’album di Rosalía cinque volte: guardare il Real Madrid (El Paìs)
Leggi anche: Il Tre: «Sono caduto più volte. Oggi non voglio più far male a chi non lo merita. Una paura ce l’ho: rimanere da solo, non trovare una persona alla quale voler bene davvero»
Altro che Premier paradiso del bel gioco: solo cinque attaccanti tirano in media più di tre volte in una partita - Allarme in Premier, solo cinque attaccanti tirano in media più di tre volte in 90'. ilnapolista.it
Mette Frederiksen, premier della Danimarca, lancia un appello alla Nato: «Difenda la Groenlandia come ogni altro millimetro del suo territorio» facebook
Estupinan è stato uno dei migliori esterni della Premier League, e chi dice il contrario dice una falsità. Possibile che nel giro di qualche mese sia diventato scarso No, non è possibile. O meglio: è possibile solo per chi preferisce darsi risposte piuttosto che far x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.