Allerta freddo tubazioni a rischio ghiaccio | Lasciate i rubinetti aperti

Con l’arrivo delle basse temperature, si segnala il rischio di congelamento delle tubazioni dell’acqua potabile nel Comune di Castello Tesino. Si consiglia di lasciare leggermente aperti i rubinetti per prevenire eventuali danni causati dal gelo. Questa semplice precauzione può aiutare a evitare inconvenienti e garantire il regolare funzionamento dell’impianto idrico durante le condizioni di freddo intenso.

A causa dell'abbassamento delle temperature, le tubazioni dell'acqua potabile del Comune di Castello Tesino potrebbero ghiacciare. È questo l'allarme lanciato nei giorni scorsi da Lucio Murari, sindaco del posto, che in una nota precisa che il problema potrebbe riguardare soprattutto i "tratti di.

Freddo, minime in ulteriore calo: allerta gialla per ghiaccio - Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana ... firenzetoday.it

Freddo e gelo in arrivo: CIIP avverte, «Proteggete contatori e tubazioni» - Con l’arrivo del gelo, la società idrica richiama cittadini e proprietari a prevenire rotture e disservizi con semplici interventi di isolamento ... lanuovariviera.it

Non più solo il gelo, ma anche i picchi di caldo e le alluvioni. Il Comune di Bologna trasforma il "Piano Freddo" in "Piano di Allerta Climatica". facebook

Bologna tra sole e gelo: allerta ghiaccio e freddo pungente x.com

