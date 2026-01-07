Freddo intenso e rischio gelate | meteo Toscana allerta ghiaccio prorogata

La Protezione civile della Toscana ha prorogato l’allerta ghiaccio fino a giovedì 8 gennaio, a causa delle basse temperature e del rischio di formazione di lastre di ghiaccio. Dopo le nevicate di ieri, le condizioni meteo continuano a rappresentare una criticità per la sicurezza sulle strade e nelle aree pubbliche della regione. È importante mantenere attenzione e adottare le precauzioni necessarie durante questa fase di freddo intenso.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Dopo la neve che ieri, 6 gennaio, ha imbiancato vaste aree della Toscana, e le temperature in picchiata, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di prorogare l’allerta ghiaccio su tutto il territorio regionale per l’intera giornata di giovedì 8 gennaio. Allerta ghiaccio per giovedì 8 gennaio. La decisione arriva alla luce delle previsioni meteorologiche che indicano un ulteriore e significativo calo delle temperature. Come sottolineato qui dal meteorologo Bernardo Gozzini  del consorzio Lamma, quella di giovedì 8 gennaio sarà una delle giornate – e in particolare una delle mattine – più fredde dell’attuale stagione invernale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

