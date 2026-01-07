Freddo e gelate in Toscana | allerta gialla per rischio ghiaccio prorogata a giovedì 8

In Toscana, l’allerta gialla per rischio ghiaccio è stata prorogata fino a giovedì 8, a causa del calo delle temperature minime e delle gelate diffuse su tutto il territorio. Le condizioni meteorologiche richiedono attenzione, soprattutto nelle zone più suscettibili ai disagi causati dal gelo. È consigliabile adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo periodo di condizioni invernali persistenti.

