Strage a Crans-Montana | 40 morti e 100 feriti al party di Capodanno per under 17 nella località sciistica svizzera Le fiamme e gli scoppi una carneficina | LIVE Tajani | non escluse vittime italiane
Un grave incendio si è verificato nel seminterrato del locale «Le Constellation» a Crans-Montana durante un evento di Capodanno, causando almeno 40 decessi e oltre 100 feriti. La tragedia si è verificata durante una festa per under 17, in un locale con capacità fino a 400 persone. Le autorità svizzere stanno indagando sull’accaduto, mentre il ministro Tajani ha annunciato che non si escludono vittime italiane.
