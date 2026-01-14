Al Freaks nasce Candle night | concerti a lume di candela per un ascolto profondo

Al Freaks di Agrigento nasce “Candle Night”, una rassegna musicale che propone concerti a lume di candela. Ideata per valorizzare l’ascolto attento e condiviso, questa iniziativa si svolge in via Atenea, offrendo un’esperienza intima e riflessiva. “Candle Night” si rivolge a chi desidera riscoprire la musica in un’atmosfera sobria e coinvolgente, ponendo l’accento sulla qualità dell’ascolto e sulla condivisione dei momenti musicali.

Ad Agrigento prende vita “Candle Night”, una nuova rassegna musicale ideata dal Freaks in via Atenea e pensata per restituire centralità all’ascolto. I concerti si svolgeranno nei salotti del piano superiore del locale, trasformati per l’occasione in uno spazio raccolto e illuminato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Torna candle castle: concerto a lume di candela al castello di Carini Leggi anche: Concerti al lume di candela alla Fortezza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Al Freaks nasce “Candle night”: concerti a lume di candela per un ascolto profondo - Ad Agrigento prende vita “Candle Night”, una nuova rassegna musicale ideata dal Freaks in via Atenea e pensata per restituire centralità all’ascolto. agrigentonotizie.it

Il 31 dicembre del 1948 nasce Donna Summer, cantante americana la cui fama è dovuta principalmente a una serie di successi discografici, ottenuti soprattutto negli anni Settanta, che le valsero il titolo di "Queen of Disco" ("regina della disco music"). Con oltr facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.