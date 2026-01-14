Al Freaks nasce Candle night | concerti a lume di candela per un ascolto profondo

Al Freaks di Agrigento nasce “Candle Night”, una rassegna musicale che propone concerti a lume di candela. Ideata per valorizzare l’ascolto attento e condiviso, questa iniziativa si svolge in via Atenea, offrendo un’esperienza intima e riflessiva. “Candle Night” si rivolge a chi desidera riscoprire la musica in un’atmosfera sobria e coinvolgente, ponendo l’accento sulla qualità dell’ascolto e sulla condivisione dei momenti musicali.

Ad Agrigento prende vita "Candle Night", una nuova rassegna musicale ideata dal Freaks in via Atenea e pensata per restituire centralità all'ascolto. I concerti si svolgeranno nei salotti del piano superiore del locale, trasformati per l'occasione in uno spazio raccolto e illuminato.

