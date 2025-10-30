Concerti al lume di candela alla Fortezza

MONTECARLO Al via la rassegna concertistica della Fortezza di Montecarlo. Un cartellone ricco di appuntamenti dal 9 novembre fino al 22 marzo 2026 con tanto di visite guidate allo storico castello che per l’occasione risplenderà della sola luce di candele e torce. Al termine delle visite, il concerto. Si parte il 9 novembre con un " Omaggio ad Astor Piazzolla " insieme al fisarmonicista Massimo Signorini. Il 23 novembre, "La musica dei Lorena" con il soprano Patrizia Cigna. Il 7 dicembre il soprano Maria Cioppi. Quarto appuntamento il 20 dicembre, con il concerto di Natale. L’11 gennaio il soprano Paola Cigna che si esibirà in alcuni celebri valzer degli Strauss, padre e figlio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerti al lume di candela alla Fortezza

