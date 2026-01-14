Aima e Mumec insieme per un museo inclusivo | al via Storie da Museo per persone con Alzheimer

Aima e Mumec collaborano per promuovere un museo accessibile e inclusivo con il progetto “Storie da Museo”. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Arezzo e sostenuta dalla Fondazione CR Firenze, mira a creare uno spazio dedicato alla relazione, alla memoria e all'integrazione per persone con Alzheimer, offrendo un ambiente che favorisca il coinvolgimento e la partecipazione di tutti.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Un museo che diventa spazio di relazione, memoria e inclusione. È questo lo spirito del progetto "Storie da Museo", promosso da AIMA Arezzo OdV in collaborazione con il MUMEC – Museo dei Mezzi di Comunicazione e parte di un programma più ampio e articolato che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Fondazione CR Firenze. Si tratta di un percorso pensato specificamente per persone con demenza: un'esperienza che utilizza la tecnica narrativa Timeslips per stimolare la creatività e la partecipazione attiva attraverso suoni, immagini, dipinti e filmati legati alla storia dei mezzi di comunicazione.

