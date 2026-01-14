AIMA e MUMEC insieme per un museo inclusivo | nasce Storie da Museo per le persone con Alzheimer

AIMA e MUMEC uniscono le forze per promuovere un museo inclusivo attraverso il progetto “Storie da Museo”. L’iniziativa mira a creare uno spazio di relazione e accessibilità dedicato alle persone con Alzheimer e demenza, valorizzando l’importanza di un ambiente che favorisca l’inclusione e il benessere. Un’attenzione particolare alle esigenze di tutti, per rendere il museo un luogo di condivisione e partecipazione.

n museo che diventa luogo di relazione e inclusione. È questo lo spirito di "Storie da Museo", il progetto promosso da AIMA Arezzo OdV insieme al MUMEC – Museo dei Mezzi di Comunicazione, dedicato alle persone con Alzheimer e demenza. Il percorso, patrocinato dal Comune di Arezzo e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze, utilizza la tecnica narrativa Timeslips per stimolare creatività, memoria ed emozioni attraverso immagini, suoni e filmati legati alla storia dei mezzi di comunicazione. Il primo incontro è in programma sabato 17 gennaio. Dopo una fase sperimentale nel 2025, il progetto diventerà stabile nel 2026 con un ciclo di sei appuntamenti.

