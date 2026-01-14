Aeroporto di Peretola contro la Via per la nuova pista anche l' Università

L'Università di Firenze si unisce ai Comuni della Piana e alle associazioni ambientaliste nel ricorso al Tar contro la valutazione di impatto ambientale per la nuova pista dell'aeroporto di Peretola. La questione riguarda principalmente la Via per la realizzazione dell'infrastruttura, che ha suscitato diverse opposizioni, evidenziando le tensioni tra sviluppo e tutela ambientale nella zona.

Oltre ai Comuni della Piana fiorentina e al blocco formato da 14 sigle ambientaliste, la strada del ricorso al Tar contro la valutazione di impatto ambientale (VIA) necessaria per la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze la imbocca anche l'università. E il presidente della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Aeroporto di Peretola, notificano il ricorso al Tar contro la nuova pista Leggi anche: Aeroporto di Peretola: Pisa all'unanimità dice 'no' ad ampliamento e nuova pista La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Peretola, anche l'Università di Firenze contro il nuovo aeroporto: presentati sei ricorsi al Tar; Nuovo aeroporto Peretola, pronti i ricorsi dei Comuni fiorentini contro il decreto di VIA; Ampliamento dell’aeroporto, comitati e associazioni presentano ricorso al Tar contro la Via-Vas; Aeroporto Firenze, notificati ricorsi sei Enti locali contro decreto Via. Aeroporto di Peretola, contro la Via per la nuova pista anche l'Università - Oltre ai Comuni della Piana fiorentina e al blocco formato da 14 sigle ambientaliste, la strada del ricorso al Tar contro la valutazione di impatto ambientale (VIA) necessaria per la realizzazione del ... firenzetoday.it

